Anthony Duruji clôt le recrutement de Saint-Chamond

Anthony Duruji (2,01 m, 26 ans) est la dernière recrue du Saint-Chamond Andrézieux-Bouthéon Basket (SCABB). Le New Yorkais va démarrer sa carrière européenne après deux premières saisons professionnelles essentiellement passées en G-League.

Après avoir grandi dans le Bronx, le poste 4 a joué à Louisiana Tech puis Florida en NCAA. Non drafté en 2022, il a ensuite évolué deux saisons en G-League, au Greensboro Swarm puis au Rip City Remix, entrecoupées d’une expérience au Mexique, chez les Libertadores de Querétaro. Aux côtés de Rayan Rupert, il a tourné à 6,1 points à 47% de réussite aux tirs (dont 18,8% à 3-points), 5,7 rebonds et 1,1 passe décisive en 22 minutes. Ses qualités athlétiques ont séduit le staff du SCABB qui cherchait un dernier joueur pour l’ajouter à un effectif expérimenté.

Le commentaire de l’entraîneur de Saint-Chamond, Maxime Nelaton, sur la signature d’Anthony Duruji :

« Anthony est quelqu’un que je pistais depuis un peu plus d’un an. Nous sommes ravis d’avoir pu l’attirer au sein du projet SCABB pour la saison 2024/2025 et ainsi clôturer notre recrutement. Outre une adresse non négligeable, il va nous apporter ses qualités athlétiques au dessus de la moyenne tant offensivement que défensivement avec un rayon d’action et une activité très intéressante pour un joueur de sa taille. Capable de défendre et d’évoluer sur plusieurs positions, sa polyvalence sera un atout indéniable et s’inscrit dans la recherche de complémentarité avec Maël et le reste du groupe. Il a fait preuve d’une grande motivation lors de nos échanges. »