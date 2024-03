Antibes crée la surprise en infligeant à La Rochelle sa 4e défaite de la saison

Un petit événement ce mardi soir pour la 26e journée de Pro B : La Rochelle a perdu, battu par Antibes. Seulement défait à trois reprises cette saison (Lille, Boulazac et Rouen) avant ce mardi soir, le Stade Rochelais a mordu la poussière à l’Azur Arena (72-69). En plus d’avoir réaliser un petit exploit, les Sharks se relancent ainsi dans leur quête de playoffs.

🔥 𝗘𝗧 𝗔𝗟𝗢𝗢𝗢𝗥𝗦 🔥 💥 Après une deuxième mi-temps de feu remportée 47-33, les Sharks font tomber le leader La Rochelle dans une fin de match de fou 🥵 🔜 Maintenant on se retrouve dès vendredi à l’Azurarena, pour enchaîner avec la réception de l’ASA ‼️#GoSharks pic.twitter.com/f7UwLwCsFt — Antibes Sharks (@AntibesSharks) March 26, 2024

Les Sharks inversent totalement le cours du match en fin de partie

La soirée prenait pourtant une tournure bien différente, en tout cas en première période. En difficulté offensivement, les déboires actuels d’Antibes se sont faits ressentir après 20 minutes de jeu et un avantage de +11 en faveur de La Rochelle (25-36). Sauf que les Antibois, portés par leur duo intérieur Mathieu Boyer (17 points et 14 rebonds) – Zacharie Perrin (9 points et 10 rebonds), ont inversé la tendance lors des 20 minutes suivantes en remportant le second acte sur le score de 47 à 33. Menant encore de +13 à quelques minutes de la fin du 3e quart-temps, le leader rochelais n’a pas été aussi intraitable qu’à l’accoutumée pour tuer le suspense dans cette partie.

Avec cette prestigieuse victoire, Antibes se relance quelque peu dans la course aux playoffs. Mais avec deux victoires de retard sur la 8e place et seulement huit rencontres encore à jouer, le temps presse pour les Sharks. Concernant le Stade Rochelais, celui-ci a encore de la marge (trois victoires d’avance sur Vichy, 2e, qui a un match de retard) sur des concurrents qui l’ont tous emporté ce mardi 26 mars (Vichy, Boulazac et Rouen). Les Maritimes retrouveront dès ce vendredi leur salle où il demeure invaincu, face à Lille, la première équipe à les avoir battus cette saison en championnat (27 octobre).