Après 14 ans de présidence de la FFBB, Jean-Pierre Siutat va s’arrêter : « J’ai fait mon temps »

Figure de la FFBB depuis 2010, Jean-Pierre Siutat va quitter la présidence de la Fédération Française de Basket-Ball en décembre 2024. À l’occasion de l’Assemblée Générale Élective de la FFBB prévu le 14 décembre prochain, c’est son bras-droit et n°2 actuel de la Fédé, Jean-Pierre Hunckler, qui devrait lui succéder.

Après 28 ans de travail au sein de la FFBB, le Lotois veut s’arrêter là : « J’ai fait mon temps, il me reste encore six mois au CNOSF [dont il est vice-président, ndlr] et je vais laisser ma place », indique-t-il au quotidien local La Dépêche. « Je n’ai plus aucune ambition nulle part. » Avant de se retirer, le dirigeant de 65 ans a effectué le bilan de la Fédération sous sa présidence, que ce soit au niveau professionnel ou fédéral.

« Entre le 5×5 et le 3×3, les différentes équipes de France ont récolté plus de 120 médailles sur la scène internationale depuis 2010. Ça, c’est pour la performance, avec une belle progression. Les trois médailles (d’argent) obtenues aux Jeux démontrent qu’on n’est pas très loin des États-Unis, le top du niveau mondial. Et sur le champ du développement, la FFBB a quasiment gagné 300 000 licenciés supplémentaires (de 460 000 à 766 000, source FFBB). On est le 4e sport en France, derrière le football, le tennis et l’équitation. »

Ces dernières années, le nombre de licenciés n’a fait qu’augmenter pour le basket-ball, avec par exemple un total de 765 909 licenciés pour la saison 2023-2024. Et c’est donc au lendemain d’un été 2024 royal pour le basket français, avec deux médailles d’argent aux JO de Paris, que Jean-Pierre Siutat va tirer sa révérence à la tête de la FFBB. Avant de quitter la présidence, le dirigeant a néanmoins pris part à la décision de l’identité du nouveau sélectionneur de l’équipe de France, avec la nomination de Frédéric Fauthoux pour succéder à Vincent Collet. Durant l’été olympique, Jean-Pierre Siutat avait également été au centre de l’attention médiatique, suite à un clash avec un joueur français durant les Jeux, probablement Evan Fournier, sur lequel il n’est pas revenu.