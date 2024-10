Après Blois, Kerem Kanter file en Russie

Pas spécialement d’une grande aide dans la mission maintien de l’ADA Blois la saison passée (8,4 points à 52%, 3,5 rebonds et 1,1 passe décisive en 13 rencontres de Betclic ÉLITE), Kerem Kanter (2,08 m, 29 ans) a retrouvé preneur. Le frère d’Enes Kanter Freedom s’est engagé en Russie, avec à la clef une mission temporaire de trois semaines chez l’Avtodor Saratov, jusqu’au 18 novembre, où il sera le pigiste d’Artem Klimenko.

Deuxième joueur turc de l’histoire de la VTB League, l’ancien intérieur de la JL Bourg (en 2018/19) dispose d’une option pour prolonger son contrat jusqu’à la fin de la saison. Pour convaincre Saratov, il devra tout de même faire mieux que sa première sortie avec l’Avtodor : 0 point à 0/4, 2 rebonds et 2 balles perdues pour -4 d’évaluation en 14 minutes face au CSKA Moscou (74-85) de Livio Jean-Charles (14 points à 100% et 6 rebonds pour 20 d’évaluation en 19 minutes) et Amath M’Baye (8 points à 4/7 et 4 rebonds).