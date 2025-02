Après dix ans de surplace, le projet de SIG Arena tombe définitivement à l’eau !

Tout ça… pour ça. Officiellement lancé le 29 mai 2015 par Martial Bellon, le projet de SIG Arena a été définitivement enterré en ce mercredi 26 février 2025 annonce la presse strasbourgeoise, les Dernières Nouvelles d’Alsace et BFM Alsace en tête.

Soit près de dix ans d’atermoiements, et une succession de contre-temps financiers, juridiques, politiques qui n’ont cessé de retarder le début des travaux. Jusqu’à l’abandon pur et simple du projet…

Porté par Wacken Immobilier, avec un partenariat privé-public puisque les collectivités avaient récemment accepté de financer près de la moitié des 45 millions attendus, le dossier de l’agrandissement (de 6 166 à 8 500 places) et de la modernisation du Rhénus devait trouver corps avant le 30 juin 2025, date de l’expiration du permis de conduire.

Une banque a fait faux bond

Avec l’appui inattendu du président de la fédération de handball, Philippe Bana, ayant mis la pression pour que Strasbourg accueille le Mondial 2029, Christophe Lasvigne (président de la SIG) s’était même montré optimiste le mois dernier, déclarant que le projet était en bonne voie.

Mais les actionnaires, réunis en conseil d’administration mercredi, ont acté une toute autre réalité, plombés par le retrait de l’une des trois banques devant participer au financement. « Les collectivités locales étaient prêtes à jouer le jeu, on avait réussi à rassembler des fonds propres, mais les planètes ne se sont pas alignées », explique Christophe Schalk, l’un des moteurs du projet, aux DNA. « Christophe Lasvigne n’arrête pas depuis un an, mais on est contraint de renoncer. »

En attendant l’émergence d’un nouveau projet, la SIG va devoir continuer de pianoter entre un prestige sportif vacillant et un Rhénus qui fait de plus en plus son âge (rénové en 2003), constituant un frein au développement du club. Ou l’histoire du serpent qui se mord la queue…