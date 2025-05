Après une nouvelle saison ratée, Nantes va changer de directeur sportif : exit Antoine Michon

La saison fut très longue à l’Hermine. Pour leur trentième année consécutive en Pro B, les Nantais ont (encore) frôlé la relégation, jusqu’à ce que des ajustements soient effectués. Au terme d’un challenge sportif inattendu et d’une seizième place finalement acquise, le directeur sportif Antoine Michon (59 ans) quitte le club, après avoir réussi à redresser la barre et même endossé plusieurs casquettes.

En début de saison, les Nantais affichaient un effectif rebâti, et choisi par son entraîneur Laurent Pluvy. Les joueurs que le coach voulait pour leur expérience au deuxième niveau français ont déçu, notamment par leur manque d’investissement. Après quatre défaites en cinq matchs, le NBH a voulu réagir, et a fait sauter un premier fusible, son entraîneur, avant même de réajuster l’équipe. Antoine Michon avait pris le poste d’entraîneur intérimaire aux côtés de Jean-Paul Besson, resté adjoint, pour tenter de stopper l’hémorragie.

Jamais mieux que la 13e place

S’entame alors un remodelage de l’équipe pour le directeur sportif. Il procède d’abord par la tête, et intronise Rémy Valin au poste d’entraîneur deux semaines plus tard. Dans un rôle inédit pour lui de pompier de service, Valin parvient à remettre de l’ordre et “a donné des axes et de la clarté”, disait son joueur d’alors Darel Poirier, vendredi 4 avril. En collaboration avec Antoine Michon, le coach recrute trois joueurs pour son opération maintien. Kyle Riddley, Hugo Mienandi et Bryce Nze viennent former un trio sur les postes 2-3-4, et cela paie ! Avec 13 victoires et 18 défaites sous Valin, Nantes se sauve de la relégation et peut se féliciter de la réaction collective impulsée par le coach et son DS.

Reste que si le NBH a assuré l’essentiel, le club n’a toujours pas réussi à décoller, et cherchera toujours donc un nouveau directeur sportif puisque Antoine Michon n’a pas été renouvelé selon Ouest France. En poste depuis l’été 2022, le Vendéen n’a jamais connu mieux que la 13e place avec Nantes, ainsi que deux 16e place, en 2023, lorsqu’il avait fallu avoir recours au panier-average (sur Quimper) pour se maintenir, puis en 2025.

Si son successeur n’est pas encore annoncé, le club cherche tout de même un peu de stabilité. Sous une nouvelle présidence, incarnée par Hubert Guillard, Rémy Valin a été prolongé (jusqu’en 2027), tout comme Kyle Riddley et Hugo Mienandi. Le NBH compte aussi sur ses jeunes. Raphaël Boum (17 ans), très en vue chez les Espoirs et présent lors des derniers matches de Pro B, rentre dans les plans du coach. De même pour Mathys Kangudia, perçu comme un élément d’avenir. Le nouveau DS doit maintenant réussir le recrutement estival cette fois-ci, pour ne pas revivre une saison aussi difficile.