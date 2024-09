Après une saison à Rouen, Michael Brisker rejoint les London Lions

Joueur du Rouen Métropole Basket en 2023-2024, Michael Brisker (1,88 m, 26 ans) traverse la Manche afin de poursuivre sa carrière professionnelle chez les London Lions. L’arrière américano-israélien continue sa carrière à l’étranger, lui qui n’avait joué qu’en Israël au niveau professionnel auparavant.

Welcome to the London Lions @BriskerMichael 🇮🇱🦁#WeAreLondon pic.twitter.com/zOHnFqHAqQ

— London Lions (@LondonLions) September 25, 2024