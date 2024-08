Les actionnaires du Zalgiris Kaunas rachètent et sauvent les London Lions

Les London Lions sauvés de la faillite. Alors que le club connaissait depuis trois saisons les premières compétitions européennes de son histoire (FIBA Europe Cup puis EuroCup), des grosses difficultés financières la saison dernière ont conduit au retrait du club de l’EuroCup pour la saison 2024/25. Ce alors qu’ils venaient d’en être demi-finalistes, vaincus par Paris. Ils étaient aussi double tenants du titre dans le championnat anglais. Mais la santé financière de la société-mère 777 était en question, avec de gros déficits à la clé. Les sections féminines et de jeunes des Lions étaient en grand danger. Tout comme l’équipe masculine, après son gros recrutement opéré avec plusieurs anciens joueurs de NBA (David Nwaba, Sam Dekker) dont les salaires ont dû peser trop lourd dans la balance.

L’acquisition des Lions par Tesonet, une entreprise de la tech et actionnaire du Zalgiris, vient donc sauver son avenir. Dans un premier temps, un prêt de 3 mois pour « couvrir les coûts essentiels » est évoqué dans le communiqué officiel du club. Ainsi qu’un partenariat à long-terme entre les deux clubs, avec des échanges de jeunes joueurs à potentiel, une répartition des revenus, et un partage des savoir-faire. Le Zalgiris prend ainsi ses marques dans une des plus grosses villes d’Europe, avec une culture basket en développement, où la NBA a par exemple organisé 9 matchs entre 2011 et 2019. Le succès d’un club contre les Lions pourrait s’inscrire dans cette dynamique, d’où l’intérêt du groupe lituanien.

« Prendre part à la direction des Lions donne au Zalgiris de nouvelles opportunités pour faire grandir son nom en Europe, pour se rapprocher des jeunes talents londoniens, et pour assurer le développement au long-terme de ce milieu […] Les London Lions, qui vont participer aux tournois du plus haut niveau international, vont devenir une autre plate-forme pour attirer et développer des jeunes joueurs prometteurs du monde entier. Dans le même temps, le club pourra apprendre des méthodes de management et d’organisation du Zalgiris, renforçant son potentiel sportif et sa fanbase. » Dainius Liulys, nouveau directeur du Zalgiris Group