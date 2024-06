Armel Traoré enchaîne les workouts pour la Draft

La Draft NBA se rapproche, et les candidats français sont toujours aussi nombreux. Alors que les têtes d’affiche Zaccharie Risacher, Tidjane Salaün, Pacôme Dadiet et Mevin Ajinça sont actuellement à Trévise pour participer au rattrapage du NBA Combine, d’autres tricolores écument déjà les rencontres avec les franchises. C’est le cas d’Armel Traoré (2,05 m, 21 ans), qui est aux États-Unis depuis déjà quelques jours. Selon le bien renseigné Rookie Wire, l’ailier-fort de Blois a déjà disputé trois workouts – ces entraînements privés organisés par les franchises pour dénicher leurs futurs rookies – avec les Atlanta Hawks, les Boston Celtics et les Portland Trail Blazers. Ses compatriotes Melvin Ajinça et Noah Penda sont aussi passés par la franchise de l’Oregon.

Sa cote peine à monter

Traoré peut espérer une sélection en fin de second tour à la Draft du 26 et 27 juin prochains, ou un contrat de non-drafté. Les Blazers possèdent les choix n°34 et 40, tandis que les Celtics ont le n°54. Les Hawks, quant à eux, n’ont pas d’autres choix que le n°1 mais peuvent tout de même proposer des contrats à des joueurs non-draftés. Ce qui pourrait être le cas de Traoré, qui n’a pas la même popularité que les autres français. Certains sites spécialisés le classent en dehors du Top 58 nécessaire pour être drafté, comme ESPN (66e) ou Nba Draft Room (84e). Le Français a pourtant des qualités athlétiques à revendre, ainsi qu’une solide expérience professionnelle de plusieurs années, ce dont peu d’autres prospects peuvent se vanter.

Si ces workouts ne sont pas concluants, le grand frère de Nolan Traoré a toujours le choix de retirer son nom de la Draft et d’attendre une année supplémentaire. Il a pour cela jusqu’au 16 juin prochain. Le temps d’effectuer quelques workouts de plus.