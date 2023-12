Arthur Rozenfeld retourne en Israël

Parti en Israël depuis 2020, Arthur Rozenfeld va poursuivre sa carrière au sein de l'État hébreu, malgré le conflit armé. Le meneur français s'est engagé avec l'Ironi Nahariya, pensionnaire de deuxième division.

Censé retourner le 8 octobre en Israël, soit le lendemain des attaques du Hamas, Arthur Rozenfeld (1,81 m, 28 ans) était évidemment resté en France. Mais le meneur lyonnais va bien vivre une quatrième saison d’affilée au sein de l’État hébreu.

Devenu Franco-Israélien, l’ancien joueur de Villeurbanne, Boulogne-sur-Mer, Roanne, Chalon-sur-Saône, Bourg-en-Bresse et Vichy-Clermont va retrouver la seconde division israélienne, là où il avait passé ses deux premières années (9,6 points et 7,2 passes décisives en 2021/22), après une saison extrêmement discrète en Winner League l’an dernier (0,9 point et 1,1 passe décisive en 7 minutes), où il a notamment officié en doublure de D.J. Cooper. Selon nos informations, il s’est engagé avec l’Ironi Nahariya, actuel 4e de National League.