Assémian Moularé restera Vichyssois jusqu’en 2026

Assémian Moularé (1,84 m, 21 ans) va rester pour deux ans de plus à Vichy ! La JAV l’a confirmé dans un communiqué ce jeudi en début d’après-midi.

Enfant du basket levalloisien, passé par le centre de formation des Metropolitans 92 (22 matchs pros avec les Mets), Assémian Moularé a rejoint Vichy-Clermont lors de la saison 2022/2023. En deux saisons sous les ordres de Guillaume Vizade, l’international ivoirien est apparu en pleine progression, passé de 5,1 à 8 d’évaluation en moyenne (8,1 points à 40%, 2,3 rebonds et 2,3 passes décisives).

« C’est une grande satisfaction qu’Assémian ait décidé de rester à Vichy », se réjouit son futur entraîneur Dounia Issa. « Il a été sollicité par de nombreuses équipes et je suis content qu’il nous renouvelle sa confiance pour continuer sa progression. Il fait partie des JFL les plus dynamiques et vifs de la Pro B, le public et les suiveurs du basket savent ce qu’il peut apporter à une équipe. Assémian est capable d’être impactant balle en main, dans le scoring ou bien encore en défense. On veut continuer à l’aider à franchir des caps. »