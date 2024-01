Austin Hollins libéré par le Zalgiris Kaunas

Austin Hollins (1,93 m, 32 ans) a été libéré par le Zalgiris Kaunas après cinq semaines passés au sein du club lituanien. L’arrière étasunien a joué huit matches d’EuroLeague, pour 3,9 points à 38,5% de réussite aux tirs, 0,9 rebond et 1 passe décisisve en 12 minutes de moyenne, et trois rencontres de championnat lituanien, pour 6,3 points à 42,9%, 3 rebonds et 1,3 passe décisive en 18 minutes.

ARCHIVES. Austin Hollins, les années Denain : d’un siège éjectable en Pro B aux playoffs de l’EuroLeague

Relancée par le Zalgiris après une longue blessure, l’ancienne star des Golden Gophers de Minnesota (NCAA) espère rapidement trouver un nouveau contrat. Le natif de Germantown (Tennessee) a débuté sa carrière professionnelle à Denain entre 2014 et 2016, disputant notamment la finale des playoffs d’accession en 2015. Depuis, il s’est installé en EuroLeague, jouant successivement pour le Zénith Saint-Pétersbourg, l’Étoile Rouge de Belgrade, le Maccabi Tel-Aviv et donc le Zalgiris Kaunas.