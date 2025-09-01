Avec 63 points d’écart, l’Allemagne écrase la Grande-Bretagne et s’offre un festival offensif record !

L’Allemagne a poursuivi sa marche triomphale à l’EuroBasket 2025 en écrasant la Grande-Bretagne 120-57 lors de la quatrième journée du Groupe B à Tampere. Cette victoire éclatante permet aux champions du monde en titre de conserver leur bilan parfait avec quatre succès en autant de rencontres, mais aussi d’écrire leurs noms dans les livres des records.

EuroBasket – Groupe B Allemagne 120 Grande-Bretagne 57

Un démarrage équilibré avant la démonstration allemande

La rencontre avait pourtant débuté de manière équilibrée, avec une Grande-Bretagne qui menait même 13-11 en début de match grâce notamment aux sept points du vétéran Myles Hesson. Mais un panier de Dennis Schröder à 5:04 de la fin du premier quart-temps a donné l’avantage à l’Allemagne (15-14), un lead qu’elle ne lâchera plus.

Le tournant du match s’est produit avec un dunk spectaculaire de Tristan Da Silva à 2 minutes 42 de la fin du premier quart, qui a lancé un run dévastateur de 18-1 à cheval sur les deux premiers quarts-temps. L’Allemagne menait déjà 32-19 à la fin du premier acte, et la Grande-Bretagne ne s’en remettrait jamais.

Une domination totale en seconde période

La seconde mi-temps a tourné au festival offensif pour l’Allemagne. Franz Wagner a initié un run de 9-0 en début de troisième quart-temps, rapidement étendu à 19-4, portant l’avance allemande à 42 points. Le troisième quart-temps s’est soldé par un cinglant 30-9 en faveur de l’Allemagne, scellant définitivement l’issue de la rencontre.

L’équipe dirigée par Alberto Miranda – le coach Alex Mumbru étant toujours hospitalisé pour des raisons de santé – a même mené de plus de 60 points dans le dernier quart-temps, sans toutefois battre le record national de la plus large victoire, établi en 1989 contre l’Écosse (127-53). Mais avec 63 points d’écart, la Mannschaft s’offre la plus grosse victoire pour une équipe depuis 1969 (Yougoslavie – Sweden, 115-43). C’est aussi la première fois depuis 1971 qu’une équipe inscrit au moins deux fois plus de points que son adversaire dans un EuroBasket.

Tristan Da Silva a terminé meilleur marqueur allemand avec 25 points, suivi de Dennis Schröder (19 points). Franz Wagner, élu joueur du match, a réalisé un double-double avec 18 points et 10 passes décisives en seulement 18 minutes de jeu. Du côté britannique, Myles Hesson a été le seul à surnager avec 11 points.

Forte de ses cartons offensifs et d’une confiance inébranlable, l’Allemagne affrontera la Finlande mercredi 3 septembre pour déterminer le leader du Groupe B. La Grande-Bretagne, toujours à la recherche de sa première victoire après 15 défaites consécutives en EuroBasket, défiera le Monténégro.