Avec le départ de Tyrell Terry, le Limoges CSP ne « devra pas se tromper » pour son remplaçant

La possible belle histoire entre Tyrell Terry et le Limoges CSP n’aura finalement pas eu lieu. Après seulement deux matchs de Betclic ELITE, le meneur américain a décidé de repartir aux États-Unis. Pour rappel, avant son arrivée à Limoges, l’ancien joueur de l’université de Stanford était un retraité prématuré des parquets depuis presque deux ans, pour cause d’anxiété.

Tyrell Terry, un « risque calculé »

Tyrell Terry (1,88 m, 24 ans) ne s’est jamais vraiment intégré à l’effectif limougeaud. Malade en présaison et peu en rythme, il avait livré une première belle sortie contre Nanterre (16 points) avant de passer à côté à Gravelines-Dunkerque (0 point), comme toute son équipe. Le Limoges CSP va désormais devoir travailler à la quête d’un remplaçant. Avec la nouvelle réforme de la LNB sur la stabilité des effectifs, les clubs disposent seulement de trois ajustements jusqu’au 28 février. Le Cercle-Saint-Pierre va devoir utiliser l’un d’eux dès le début du mois d’octobre.

« Il ne faudra pas se tromper, explique en ce sens le directeur sportif du CSP Crawford Palmer au Populaire du Centre. […] L’objectif, c’est de trouver le meilleur joueur possible, capable de nous apporter de la création, de mettre des points mais aussi de diriger l’équipe. »

Mais en attendant, la solution pour le club de la Haute-Vienne va se trouver dans son effectif, comme le laisse entendre le DS limougeaud : « Les gens qui se posaient la question du nombre de meneurs ont désormais leur réponse. Quelque part, le risque était calculé. » Il est vrai que Limoges ne manque pas de meneurs, mais ces derniers sont tous assez jeunes et peu expérimentés aux joutes de l’élite, avec Vincent Amsellem, Lucas Beaufort et Alexandre Bouzidi. Ceci n’a pas posé trop de soucis lors de la 3e journée de championnat, remportée contre la JDA Dijon. Reste à voir dans la durée…