Limoges se rattrape de sa copie gravelinoise, la JL Bourg gâche l’hommage pour Pascal Donnadieu

« À côté de la plaque » à Gravelines la semaine dernière, du propre aveu d’Alexandre Chassang, le Limoges CSP a offert un tout autre visage à domicile face à Dijon. Longtemps malmenés en début de match (15-27, 12e minute), les joueurs de Jean-Marc Dupraz ont finalement renversé la JDA (87-73).

Lang se rapproche du recordman Micoud



Une victoire marquée de l’empreinte de deux hommes : Nicolas Lang (24 points à 10/16 et 3 passes décisives), qui s’est encore rapproché de la tête du classement des plus grands scoreurs à 3-points de l’histoire du championnat (743, contre 755 pour Éric Micoud) ainsi que Trevon Bluiett et Kenny Baptiste, aussi tranchants (20 points à 7/11, 5 rebonds et 2 passes décisives pour l’Américain ; 13 points à 6/8, 6 rebonds et 4 passes décisives pour le Guadeloupéen) qu’ils avaient été transparents la semaine dernière dans le Nord (respectivement 2/10 aux tirs et -1 d’évaluation).

Côté JDA, alors que Markis McDuffie a rendu une deuxième copie consécutive à 2/9 aux tirs, David Holston a été exclu dans le dernier quart-temps et raccompagné aux vestiaires sous les huées de Beaublanc.

WIIIIIIIIN 💚 Le Limoges CSP s’impose à la maison face à Dijon après une rencontre aboutie ! 👊 pic.twitter.com/EbQKrWfG64 — Limoges CSP (@limogescsp) October 5, 2024

Pansa brille « à domicile »

De son côté, si elle avait déjà un peu démarré face à Cluj-Napoca (84-73), la JL Bourg a définitivement oublié sa déception villeurbannaise. En déplacement à Nanterre, dans un remake du dernier quart de finale de Betclic ÉLITE, la Jeu est venue gâcher l’hommage rendu par la JSF à Pascal Donnadieu, l’ancien coach devenu GM, célébré pour ses 37 saisons à la tête de l’équipe francilienne.

La légende de Nanterre 💚@Nanterre92 rend hommage à Pascal Donnadieu, 37 ans sur le banc et une immense carrière 🙌#BetclicELITE | @DAZN_FR pic.twitter.com/Nf5pdeks7O — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) October 5, 2024

En tête au long de la soirée, les hommes de Frédéric Fauthoux ont montré qu’il y avait cette saison, pour l’instant, plus d’une classe d’écart avec un club qui avait anéanti certaines de ses ambitions l’an passé (défaite en demi-finale de Leaders Cup) : 25 points d’écart, victoire 86-61. Et une vraie démonstration de force, si ce n’est dans le troisième quart-temps où les rebonds ont permis aux Nanterriens de légèrement espérer. Lancé en pro à Nanterre, Jean-Marc Pansa a réussi un superbe retour aux sources (14 points à 100% et 8 rebonds en seulement 18 minutes, alors que Joël Ayayi n’a lui pas été spécialement rayonnant face à son public de la saison dernière (8 points à 2/4, 2 rebonds, 3 passes décisives et 3 balles perdues). Avec 19 unités à 7/13, Xavier Castaneda termine meilleur marqueur.