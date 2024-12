Avec un bon Beaubois, l’Anadolu Efes poursuit sa montée en puissance

L’Anadolu Efes Istanbul poursuit son redressement en EuroLeague avec une victoire convaincante sur l’Étoile Rouge de Belgrade, 89-67, ce mercredi soir. Grâce à un second souffle impressionnant en seconde mi-temps, l’équipe turque s’impose à domicile et améliore son bilan à 9 victoires et 7 défaites, se rapprochant des places qualificatives pour les playoffs.

Un début laborieux pour l’Anadolu Efes

Les Stambouliotes ont connu un début de match compliqué, mis en difficulté par une Étoile Rouge déterminée. Dominés 25 à 14 à la fin du premier quart, les hommes de Tomislav Mijatovic ont multiplié les erreurs, notamment 13 pertes de balle en première mi-temps. À la pause, les visiteurs menaient encore (36-42), mais le vent allait bientôt tourner.

Une défense et un collectif retrouvés

C’est en deuxième période que l’Anadolu Efes a pris les choses en main, porté par un Elijah Bryant (1,96 m, 29 ans) étincelant. L’ailier a inscrit 9 points en trois minutes, offrant à son équipe sa première avance au score (50-49). Rodrigue Beaubois (1,88 m, 36 ans), fidèle à son rôle de facteur X, a ensuite pris le relais avec 7 points marqués dans le quatrième quart-temps, accompagnés de deux interceptions cruciales.

La défense agressive de l’Anadolu Efes a mis l’Étoile Rouge en grande difficulté, forçant les Serbes à perdre 21 ballons sur l’ensemble de la rencontre. Le pivot Dan Oturu a également brillé en sortie de banc, avec 17 points et 6 points cruciaux dans les dernières minutes pour sécuriser la victoire.

Beaubois efficace



Les Français Vincent Poirier (2,13 m, 31 ans) et Rodrigue Beaubois ont joué un rôle clé dans cette victoire. Poirier a été précieux en défense avec 4 rebonds et 1 contre en 21 minutes, tandis que Beaubois a cumulé 11 points à 5/6 aux tirs, 3 interceptions et une belle présence défensive pour une évaluation de 11.

Shane Larkin ➡️ Vincent Poirier SHOW TIME ANADOLU EFES! 🔥 pic.twitter.com/1OFrI7XpoJ — Turkish Airlines EuroLeague Türkiye (@EuroLeagueTUR) December 18, 2024

Tomislav Mijatovic, entraîneur de l’Anadolu Efes, a salué la persévérance de son équipe : « Pour battre une grande équipe, il faut appliquer une pression constante et les briser mentalement. Nous avons continué à défendre activement, ce qui nous a permis de marquer des points faciles en transition. » Un discours partagé par Elijah Bryant : « Tout commence par notre défense. Quand un joueur comme Roddy (Beaubois) récupère des ballons, cela motive toute l’équipe. »

Une montée en puissance prometteuse

Avec cette victoire, l’Anadolu Efes signe une deuxième large victoire consécutive et remporte trois de ses quatre derniers matchs. Désormais septièmes au classement, les Turcs continuent leur course vers les playoffs. Ils affronteront ce vendredi une autre équipe de Belgrade, le Partizan, pour confirmer leur bonne dynamique.