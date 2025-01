Avec un Jahvon Blair irrésistible, Poitiers enfonce Chartres

Après la belle aventure en Coupe de France et une défaite rageante face à la JL Bourg, le Poitiers Basket 86 retrouvait la Pro B ce dimanche 12 janvier. En clôture de la 19e journée de championnat, le PB86 s’est nettement imposé à domicile face au promu chartrain (99-77).

+17 à la pause : le récital offensif pictavien

Le Poitiers Basket 86 n’a pas mis longtemps à relancer la machine en Pro B. Après une entame de match équilibrée, les coéquipiers de Kevin Harley (14 points à 5/8 aux tirs et 3 rebonds) ont rapidement pris la mesure de leurs adversaires du jour. En tête de 9 points au terme d’un premier quart-temps maîtrisé et offensif (26-17), les Pictaviens n’ont pas relâché la pression. Dominateurs au rebond et efficaces derrière l’arc (9/21 à 3-points), les locaux ont profité du manque d’adresse adverse pour prendre le large dans cette première mi-temps.

Sous l’impulsion d’un Aurèle Brena-Chemille inspiré (15 points à 6/12 aux tirs et 6 rebonds) et grâce à un cinglant 16-2, les joueurs d’Andy Thornton-Jones se sont envolés au tableau d’affichage (42-19, 15′). Incapable de répondre au défi physique imposé par Poitiers, le promu chartrain s’est laissé largement distancer dans ces vingt premières minutes. Avec 17 points d’avance à la mi-temps (49-32, 20′), Poitiers a accéléré au meilleur moment pour rentrer aux vestiaires nettement devant.

Jahvon Blair écœure Chartres

La dynamique ne s’est pas inversée au retour des vestiaires, bien au contraire. Toujours aussi adroits à longue distance, les locaux ont repris leur marche en avant, creusant davantage l’écart. Dans le sillage d’un Jahvon Blair irrésistible (29 points à 8/17 aux tirs, 4 rebonds et 3 passes décisives pour 26 d’évaluation), Poitiers a compté jusqu’à 24 longueurs d’avance au cœur du troisième quart-temps (60-36, 24′). Renforcé par le retour de Gavin Kensmil après plusieurs mois de blessures (21 points et 10 rebonds), Chartres a tenté de s’accrocher mais la machine pictavienne ne s’est jamais enrayée dans ce match.

Revenu à 10 points de Poitiers à dix minutes de la fin (71-61, 30′), le promu chartrain a réagi bien trop tardivement. Bousculés en fin de troisième quart-temps, les partenaires de Jahvon Blair se sont une nouvelle fois détachés en fin de rencontre pour s’imposer sans trembler. Si près, si loin, Chartres essuie une nouvelle défaite et reste lanterne rouge de Pro B, à l’instar du Stade Rochelais en Betclic ELITE.