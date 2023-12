Avec un Labanca record (29 points), Nancy s’impose au Portel avec un 19-0 pour finir !

Betclic ELITE - Nancy a terminé la rencontre par un 19-0 au Portel pour s'imposer 93 à 88. Le SLUC a compté sur un super Antony Labanca (29 points, record en Betclic ÉLITE).

Après deux défaites, Nancy retrouve la victoire au Portel (88-93) avec un grand Antony Labanca (29 points, record en Betclic ELITE) et un dernier quart-temps de feu, remporté 12 à 32, et ponctué par un 19 à 0.

C’est une cruelle défaite pour Le Portel, qui faisait jusque là le match parfait. L’équipe d’Eric Girard – qui fêtait son millième match au niveau professionnel – menait 32-19 après 10 minutes, 76-61 après 30 minutes de jeu et encore 86-72 6 minutes plus tard. Avec encore un excellent Bastien Vautier auteur de 22 points et 8 rebonds et le Finlandais Edon Maxhumi en parfait organisateur avec 13 points et 3 passes décisives, les Stellistes ont fait la course en tête avant de s’écrouler. Sonnés, ils ont très mal généré leurs dernières possessions. Il s’agit d’un coup dur dans la course à la Leaders Cup pour l’ESSM qui compte désormais 8 victoires et 8 défaites.

Antony Labanca en feu comme jamais chez les pros

Le retour à la compétition de Frank Mason, pas encore prêt (4 points à 2/6 et 1 passe décisive en 19 minutes), n’a pas pesé.

Autrement, Shevon Thompson a une nouvelle fois dominé dans la raquette (22 points à 10/11 aux tirs et 3 rebonds en 25 minutes) malgré ses soucis de faute et Antony Labanca a complétement pris feu avec 29 points à 4/5 à 2-points et 7/9 à 3-points. Porté par cette incroyable adresse, Nancy a terminé la rencontre par un 19-0 pour s’imposer de cinq petites longueurs. Avec cette neuvième victoire en 16 matchs, les joueurs de Sylvain Lautié sont actuellement sixièmes du championnat.