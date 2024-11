Avec un match à 100% aux tirs, Paul Lacombe élu joueur de la semaine en BCL

C’est ce qui s’appelle le timing. Alors que Paul Lacombe (1,95 m, 34 ans) a dépassé pour la première fois de la saison les 10 points inscrits lors de la victoire de Nanterre à Wurzburg pour la 4e journée de BCL, le Tricolore a été récompensé du titre de joueur de la semaine en Ligue des Champions. Au-delà d’être au-dessus de la barre des 10 points, l’ancien joueur de Monaco, Strasbourg et Villeurbanne n’a surtout manqué aucun tir en Bavière, réalisant un 1/1 à 2-points, 3/3 à 3-points et 6/6 aux lancers-francs pour totaliser 17 points.

Avec son compatriote Milan Barbitch (1,96 m, 23 ans), le natif de Vénissieux a été essentiel dans le succès nanterrien. Une victoire qui a relancé Nanterre pour potentiellement encore arracher la première place du groupe, avec désormais plus qu’un succès de retard sur les Allemands mais le point-average repris.

39% of all votes online: Paul Lacombe claims the #BasketballCL 𝙋𝙡𝙖𝙮𝙚𝙧 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙒𝙚𝙚𝙠 title in Week 6! pic.twitter.com/1Sk4dapAHn

— Basketball Champions League (@BasketballCL) November 8, 2024