Avec un T.J. Shorts monumental, Paris force une belle décisive contre l’ASVEL !

C’est au terme d’une belle décisive que l’on saura qui de Paris ou de l’ASVEL rejoindra Monaco, vainqueur de la JL Bourg, en finale de Betclic ELITE. En effet, au contraire du club de l’Ain, celui de la capitale est parvenu à forcer un match 5 en l’emportant ce jeudi 30 mai à l’Astroballe lors de la 4e manche l’opposant à Villeurbanne (98-103, a.p).

Paris se saborde en 18 secondes

À +6 pour Paris à 18 secondes de la fin du temps réglementaire, l’on voyait déjà tous les regards se tourner vers l’enceinte Porte de la Chapelle, l’Adidas Arena, pour y disputer un 5e et dernier match décisif entre Parisiens et Rhodaniens. Mais dans une partie tendue et nerveuse (64 fautes), où les joueurs de la capitale ont souvent eu l’avantage, il était trop présomptueux de penser la rencontre terminée. Alors qu’Edwin Jackson et Paris Lee ramenaient l’ASVEL toute proche, Joffrey Lauvergne a terminé le travail de ses partenaires pour arracher la prolongation : d’abord en se jouant de Mikael Jantunen pour prendre un rebond offensif puis marquer, avant de bloquer Nadir Hifi sur la dernière attaque parisienne (87-87). Une débandade qui aurait pu anéantir le mental des Parisiens lors de la période supplémentaire.

C'EST COMPLÈTEMENT FOU 😱😱@LDLCASVEL ÉGALISE DANS LES DERNIÈRES SECONDES SUR UN REBOND OFFENSIF MIRACULEUX ! PROLONGATIONS 🚨#PlayoffsBetclicELITE pic.twitter.com/A8OOs9Qbi9 — LNB (@LNBofficiel) May 30, 2024

Le terminator T.J. Shorts de retour

« Ce n’est pas par hasard que la pièce tombe de notre côté à la fin, analysait l’arrière parisien Nadir Hifi au micro de La Chaîne L’Équipe. On a mené presque tout le match. » Et cela, Paris le doit en grande partie à son MVP, T.J. Shorts ! Celui que l’entraîneur Tuomas Iisalo surnommait Terminator au sortir du week-end victorieux de la Leaders Cup à Saint-Chamond a une nouvelle fois eu des allures de machine inébranlable (34 points à 11/24 aux tirs et 13 passes décisives pour 34 d’évaluation en 35 minutes de jeu). S’il a loupé un lancer-franc dans les dernières secondes du temps réglementaire, le meneur californien a malgré tout été irréprochable lors des quinze dernières minutes de la partie. Auteur de 10 points dans le 4e quart-temps, puis de 11 des 16 points parisiens en prolongation, T.J. Shorts a répondu au gros match 3 de Paris Lee en étant irréprochable dans toute cette fin de match 4.

34 POINTS ET 13 PASSES !#PlayoffsBetclicELITE pic.twitter.com/P78fRGPoQE — LNB (@LNBofficiel) May 30, 2024

Qui rejoindra Monaco en finale ?

Une 4e partie entre les deux équipes qui aurait pu provoquer énormément de frustration pour Tuomas Iisalo et ses hommes si l’issue avait été négative. Porté par une excellente adresse extérieure (13/28 à 3-points), le Paris Basketball a longtemps mené à partir du 2e quart-temps (+11 en QT2 et QT3). Si les visiteurs avaient diablement souffert du rebond offensif villeurbannais au match 3, les deux équipes ont successivement dominé dans ce secteur cette fois (20 prises offensives pour Villeurbanne, 15 pour Paris, ce qui a notamment permis à l’ASVEL de survivre malgré son cruel manque d’adresse longue distance (3/20 à 3-points). Malgré les énormes apports d’Edwin Jackson (24 points) et Mbaye Ndiaye (25 points et 14 rebonds dont 9 offensifs), ce fut donc au tour de l’ASVEL de s’incliner face à la performance magistrale du meneur adverse.

Alors, qui désormais pour rejoindre Monaco, qualifiée pour sa 3e finale des playoffs d’affilée en Betclic ELITE ? Le suspense demeure entier avant la belle décisive entre deux équipes au niveau de jeu très proche. Réponse ce dimanche 2 juin (19h) à l’Adidas Arena.