Axel Bouteille brille mais perd et Bahçesehir ne jouera pas les playoffs

Axel Bouteille (2,01 m, 29 ans) s’est montré performant dans la défaite son équipe, le Bahçesehir Koleji, contre Merkezefendi (75-86), le club de Denizli. L’ailier a marqué 26 points à 6/10 à 2-points et 4/5 à 3-points. Il a capté 8 rebonds, distribué 5 passes décisives et piqué un ballon. C’est son huitième match de la saison de BSL a 20 points ou plus.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30. Hafta | Maç Sonucu | Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket 86 – Bahçeşehir Koleji 75 • Axel Bouteille 26 sayı, 5 ribaund, 2 asist

• Jerry Boutsiele 13 sayı, 2 ribaund, 1 asist

• Tyler Cavanaugh 9 sayı, 2 ribaund

Mais ni lui ni Jerry Boutsiele (2,07 m, 31 ans) (13 points à 3/6 aux tirs et 2 rebonds en 28 minutes) n’ont pu empêcher la 18e défaite en 30 matches du Bahçesehir Koleji, 13e sur 16 de BSL à l’issue de la saison régulière. Malgré son énorme budget, son coach estampillé EuroLeague et ses grosses individualités, le club stambouliote va donc manquer les playoffs après avoir perdu en finale de la FIBA Europe Cup.