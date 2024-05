Ayoub Zaida (Denain) a marqué ses premiers points en pro

Ayoub Zaida (1,73 m, 19 ans) a inscrit ses premiers points au niveau professionnel lors de la rencontre entre Denain et Saint-Chamond ce vendredi 3 mai. Titularisé par Ali Bouziane pour son troisième match en Pro B, celui qui a commencé le basket au Moissac Castelsarrasin Basketball a ainsi inscrit ses premiers points au niveau professionnel.

Ayoub Zaida a joué pour la section sportive de section à Caussade avant d’intégrer le Pôle Espoirs de Toulouse et l’Union 31 Nord, puis d’évoluer au centre de formation de Boulazac. En 2022, il a rejoint le Nord de la France et intégré le centre de formation de Denain. Chez les Dragons U21, il tourne à 14,9 points à 40% de réussite aux tirs, 3,5 rebonds et 2,1 passes décisives pour 9,9 d’évaluation en Espoirs Pro B.

𝑭𝑬𝑳𝑰𝑪𝑰𝑻𝑨𝑻𝑰𝑶𝑵𝑺 𝑷𝑶𝑼𝑹 𝑪𝑬𝑻𝑻𝑬 𝑰𝑵𝑪𝑹𝑶𝒀𝑨𝑩𝑳𝑬 𝑺𝑨𝑰𝑺𝑶𝑵 🔥 Pour la première fois depuis la création du Centre de Formation en 2021, les Espoirs se qualifient et remportent un tour de Playoffs Espoirs ProB 👏#YoungDragons pic.twitter.com/0KhlAHPJgg — DENAIN VOLTAIRE (@denainvoltaire) May 5, 2024

Vendredi, à Saint-Chamond, Ayoub Zaida a marqué 7 points à 3/6 aux tirs, a effectué 3 passes et intercepté 3 ballons. Il a terminé la rencontre avec 8 d’évaluation en 16 minutes.

« C’est lui qui nous remet dans le match, a commenté Ali Bouziane, après la défaite 85-78. Quand je le fais rentrer, je ne le fais pas rentrer comme un espoir. Je sais ce qu’il peut faire, je le vois à l’entraînement tous les jours. Il est entré avec plein de culot. Il amène tout le monde derrière lui sur ce match-là. C’est une belle récompense pour le centre de formation, pour Ayoub qui s’entraîne depuis le début de saison avec les pros, qui n’a jamais eu sa chance. Et il le rend bien je trouve. »