Bathiste Tchouaffé officiellement à Antibes jusqu’en 2026

Les Antibes Sharks ont officialisé la signature de Bathiste Tchouaffe (1,98 m, 26 ans) pour deux saisons, soit jusqu’au 30 juin 2026. L’ailier franco-camerounais arrive du Champagne Basket.

A Antibes, Bathiste Tchouaffe va compléter la ligne extérieure aux côtés d’Antoine Eïto, Samir Gbetkom, Bubu Palo, Garlon Green et Milhan Charles.

L’avis de l’entraîneur J.D. Jackson sur la signature de Bathiste Tchouaffé à Antibes :

« C’est exactement le profil qu’on cherchait. C’est un poste 2/3 qui est très adroit, et qui a l’expérience de la Pro B. C’est un joueur qui, en plus, est JFL (joueur formé localement). Nous avons donc une très belle ossature de joueurs français, et cela nous laisse de la souplesse pour la fin de notre recrutement. Nous sommes vraiment très heureux d’avoir Bathiste avec nous. »