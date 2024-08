Bathiste Tchouaffé va poursuivre sa carrière à Antibes

Bathiste Tchouaffe (1,98 m, 26 ans) continue son tour de Pro B. Cette fois, l’ailier shooteur va s’engager à Antibes, selon nos informations et celles de Tribune 47.

Avant de rejoindre Antibes, Bathiste Tchouaffé a joué à Nanterre, la JL Bourg, Poitiers, Boulazac et Champagne Basket. Dans la Marne, le capitaine de la génération 98 française a effectué une saison plus discrète que les précédentes sur le plan statistique (7,9 points à 47,4% de réussite aux tirs, 2,7 rebonds et 1,3 passe décisive en 22 minutes sur 37 rencontres toutes compétitions confondues). Mais déjà expérimenté en Pro B, fort shooteur à 3-points (48,6% sur 4 tentatives par rencontre) et défenseur réputé, il va apporter du liant des deux côtés du terrain.