Benjamin Sene opéré avec succès à l’épaule

L’opération s’est bien déroulée pour Benjamin Sene (1,84 m, 30 ans) ce mercredi 22 mai. Le meneur de Nanterre trainait une blessure à l’épaule depuis le 2 avril mais avait une réelle envie de finir la saison avec le club des Hauts-de-Seine.

Après l’élimination de Nanterre suite à la défaite de son équipe à Bourg-en-Bresse lors de la belle des quarts de finale (90-74) lundi, le moment est venu pour Benjamin Sene de se faire opérer. Le Girondin est venu en parler lui-même en conférence de presse d’après-match expliquer sa blessure :

« Depuis le 2 avril je sais que je dois passer sur le billard. C’était contre Paris, mon épaule est partie et est revenue. Je pensais que ça allait être bon mais l’IRM a montré que non. J’avais le choix de me faire opérer sur le moment mais j’ai préféré continuer à jouer, à ne pas lâcher ce groupe là pour la fin de saison, pour les playoffs qu’on a retrouvées après quelques années de galère. Pour moi il était hors de question de ne pas terminer la saison. »