Benoit Gillet (Denain) va disputer son 600e match en LNB

Benoit Gillet est l’un des marathoniens actuels des parquets en LNB. Ce mardi 29 octobre, lors d’un déplacement de Denain à Évreux, l’arrière-shooteur va disputer son 600e match en carrière au sein de la Ligue Nationale de Basket.

Plus de 450 matchs de Pro B au compteur

Benoit Gillet (1,94 m, 38 ans) écume les parquets professionnels depuis plus de 20 ans, avec une carrière débutée à Reims en 2003-2004. Il disputera ses cinq premiers exercices en première division (127 matchs disputés), à Reims donc puis à Clermont-Ferrand. Par la suite, le shooteur s’établira en Pro B (472 matchs) dans les Hauts-de-France, successivement à Lille, Denain et Saint-Quentin. Benoit Gillet fut le capitaine emblématique du SQBB pendant 6 saisons, aidant le club à passer de la Nationale 1 à la Betclic ÉLITE entre 2017 et 2023. Depuis l’été 2023, il est revenu chez les Dragons de Denain Voltaire.

Le total de matchs professionnels de Benoit Gillet tutoie même les 700, en y ajoutant la Nationale 1 (69 rencontres) et la Coupe de France (13 apparitions).