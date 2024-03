Berck et LyonSO prennent de l’air sur la zone de relégation

Dans le premier match de la soirée, c’est LyonSO qui est allé chercher une victoire primordiale chez le leader Poissy (70-75). Le meilleur marqueur du match est pourtant du côté de Poissy. Olivier Yao-Delon termine en effet la rencontre avec 18 points à 7/17 aux tirs. Mais en face, c’est bien l’effort collectif qui a fait la différence, puisque six joueurs terminent avec entre 8 et 10 points. En retrouvant ainsi le chemin de la victoire après trois revers d’affilée, Lyon prend de l’avance sur le trio à égalité (Berck, Feurs et Les Sables Vendée). Ils restent ainsi en dehors de la zone de relégation (les quatre dernières places, à part le Pôle France qui est protégé), pour l’instant.

Dans l’autre match de la soirée, Berck n’a pas tremblé à domicile face à la lanterne rouge Besançon (97-68). Les Nordistes ont largement dominé leurs visiteurs, remportant chaque quart-temps. Ils n’ont même pas eu à forcer les choses et ont fait rentrer l’intégralité de leurs 12 joueurs. Aucun n’a dépassé les 25 minutes de jeu. Un repos des cadres bienvenu pour la suite de la saison. Actuellement troisièmes ex-æquo, Berck va tout faire pour éviter la relégation en N2. En revanche, Besançon s’enfonce un peu plus en dernière position. Avec désormais 2 victoires pour 7 défaites dans la poule basse, il leur sera difficile d’éviter la descente.