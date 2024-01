Blois remonte 22 points de retard pour l’emporter à Nancy

Blois a renversé la situation à Nancy pour s’imposer 96 à 93 après avoir remonté 22 points de retard. Mal partis chez le SLUC de leur ancienne vedette Tyren Johnson – bien inspiré avant de conserver le ballon de manière démesuré (23 points à 7/17 aux tirs, dont 5/10 à 3-points, 1 rebond et 2 passes décisives pour seulement 10 d’évaluation en 28 minutes) -, les Blésois ont perdu leur meneur Milan Barbitch lors du deuxième quart-temps. Le All-Star a été expulsé pour deux fautes anti-sportives.

Timothé Vergiat a pris feu

Mais sans lui ni sans recrue au poste 5, l’Abeille des Aydes est patiemment revenue au score face à des Lorrains moins rigoureux. Libérés du fait de l’ampleur du score, les joueurs de Mickaël Hay ont pris feu à 3-points (13/25 au final). Rion Brown (21 points à 6/8 aux tirs) a ramené les siens avant que Timothé Vergiat, responsabilisé avec l’expulsion de Milan Barbitch, ne prenne feu à son tour. Le Ligérien a enchaîné les tirs primés (12 points à 4/6 à 3-points et 6 passes décisives en 28 minutes) et Blois était de nouveau dans le coup. C’est finalement le dernier arrivé, Rashard Kelly (18 points à 7/14, 6 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions pour 21 d’évaluation), qui a donné l’avantage aux visiteurs alors que les locaux bafouaient leur basket.

Il faut dire que leur meneur Frank Mason III (17 points à 6/15, 5 rebonds et 7 passes décisives) n’avait pas géré au mieux ses fautes, en les enchaînant en deuxième mi-temps. A son retour sur le parquet, il était déjà trop tard. Le meneur All-Star est venu s’empaler dans la défense et les Lorrains n’ont pas eu la chance de pouvoir renverser la tendance.

Avec ce succès et la défaite de Roanne à Limoges, Armel Traoré – très bon ce dimanche (14 points à 6/8 et 11 rebonds pour 22 d’évaluation en 28 minutes) – & co sortent de la zone de relégation. Nancy, après son très bon début de saison, continue sa dégringolade entamée début décembre.