Blois va mieux et remonte sur le podium après avoir torpillé Hyères-Toulon !

En panne sèche depuis la mi-novembre en Pro B, l’ADA Blois a semble-t-il retrouvé la bonne carburation à l’orée des fêtes. Après avoir mis fin à l’invincibilité de Roanne à Vacheresse en début de semaine, l’ex-leader a confirmé son regain de forme en étrillant Hyères-Toulon ce dimanche 15 décembre (94-60).

Au Jeu de Paume, l’ADA Blois n’a laissé quasiment aucun espoir au promu. Porté par un grand Siyani Chambers dans la Loire, le meneur américain a également poursuivi sur sa lancée face au HTV, terminant avec 14 points à 6/9 aux tirs et 8 passes décisives pour 0 ballon perdu. Il a également fini avec le meilleur plus/minus de l’équipe, et de loin : +34 ! Derrière le natif du Minnesota, toute l’équipe blésoise a été dans le même élan d’ euphorie, notamment derrière l’arc en réalisant un 12/17 à 3-points. Une adresse insolente qui a fini par écoeurer une équipe de Hyères-Toulon déjà largement distancée à la mi-temps (50-32, 20′), et qui n’a jamais pu inverser la tendance (l’écart maximal a été de +36).

Avec cette semaine à deux victoires, l’ADA Blois retrouve le podium de la Pro B, aux côtés de Boulazac et Orléans. Pour Hyères-Toulon, c’est toujours la 16e place avec ses 6 victoires en 16 matchs.