Boston, vainqueur à Dallas, n’est plus qu’à une victoire d’un 18e titre

Les Boston Celtics ont remporté une victoire cruciale 106-99 pour le premier match chez les Dallas Mavericks dans le match 3 des finales NBA, portant leur avance à 3-0 dans la série. Cette victoire les rapproche à une seule victoire du 18ᵉ titre de leur histoire, ce qui leur permettrait de devenir l’équipe la plus titrée de la ligue, dépassant les Los Angeles Lakers.

Un retournement de situation spectaculaire



Le match a connu des rebondissements spectaculaires. Après avoir accusé un retard de 13 points dans le premier quart-temps (22-9, 7e minute), les Celtics ont renversé la situation pour prendre une avance de plus de 20 points (70-91, 37e minute). Cependant, l’énergie et la détermination des Mavericks les ont ramenés à une possession d’écart (90-93, 42e minute).

Luka Doncic ciblé en défense



Les Celtics ont exploité la faiblesse défensive de Luka Doncic, causant deux fautes consécutives du Slovène, ses 5e et 6e, ce qui l’a conduit à son premier « fouled out » en playoffs NBA. La dernière faute, provoquée par Jayson Tatum, a été contestée par Jason Kidd, mais sans succès. Privés de leur leader, auteur de 27 points en 38 minutes, les Mavericks n’ont pas réussi à finaliser leur retour, ratant trois tirs à 3-points dans la dernière minute.

Les Celtics en quête du 18ᵉ titre

Avec cette dixième victoire consécutive en playoffs, les Celtics mènent 3-0 dans la série, une position historiquement infaillible puisque aucune équipe n’a jamais perdu une série après avoir mené 3-0. Cette victoire place Boston en position idéale pour valider leur 18ᵉ titre et redevenir l’équipe la plus titrée de la ligue, surtout après avoir honoré la mémoire de Jerry West, icône des Lakers, décédé mercredi.

Performance remarquable de Jayson Tatum

Jayson Tatum a répondu aux critiques concernant son efficacité en inscrivant 31 points, sa meilleure performance de la série. Probable MVP des finales, Jaylen Brown a également contribué de manière significative avec 30 points. Leur adresse à 3-points (17 sur 46, 37 %) a été un facteur clé de leur succès.

THE JAY'S. Jaylen Brown :

30 PTS (24 en 2de mi-temps)

8 REB

8 AST Jayson Tatum :

31 PTS (record de PTS en Finales)

6 REB

5 AST À une victoire d'un premier titre de Champion NBA pic.twitter.com/Zs29tWlP6y — NBA France (@NBAFRANCE) June 13, 2024

Les Mavericks en difficulté

Malgré la présence de Luka Doncic et Kyrie Irving, qui ont marqué respectivement 27 et 35 points, les Mavericks ont une fois de plus peiné face à la défense impitoyable des Celtics. Dallas, privé de Kristaps Porzingis, de nouveau blessé, a lutté pour trouver des options offensives en dehors de leur duo vedette.

Le défi de Dallas

Condamnés à l’exploit, les Mavericks doivent désormais tenter de réaliser l’impossible : renverser une série de playoffs après avoir été menés 3-0, ce qui n’a jamais été fait dans l’histoire de la NBA. Ils auront l’opportunité de sauver l’honneur lors du match 4, qui se déroulera à nouveau à l’American Airlines Center, mais la tâche s’annonce titanesque.