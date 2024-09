Boulogne-sur-Mer écrase Saint-Vallier : +40 à l’arrivée

C’est sur un véritable carton que s’est achevé ce week-end de NM1, avec la large victoire de Boulogne-sur-Mer sur Saint-Vallier (102-62). Le SOMB a infligé sa première défaite à l’équipe de la Drôme.

En une semaine, Boulogne-sur-Mer s’est payé l’affiche des derniers playoffs de NM1. Après avoir acquis sa qualification en 1/32e de finale de la Coupe de France aux dépens de Caen (Pro B), le Stade Olympique Maritime Boulonnais s’est payé de très belle façon le finaliste sortant des playoffs. Après une première période déjà bien manoeuvrée (46-29), l’équipe de Fabien Anthonioz a passé la surmultipliée dans le 3e quart-temps (30-11).

Le tout avec un nouveau gros match de son rookie américain Mika Adams-Woods (1,90 m, 24 ans), auteur de 23 points dont 5/8 à 3-points, 5 rebonds et 8 passes décisives. Le natif de Syracuse (État de New York) est parti sur de grosses bases sur ce début de saison, avec 19 points, 5 rebonds et 7 passes décisives de moyenne. Boulogne-sur-Mer aurait-il de nouveau le futur MVP de NM1 dans son effectif, après Aaron Levarity la saison dernière ?