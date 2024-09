Coupe de France : plus de la moitié de la Pro B déjà éliminée en 1/64e de finale !

Avec l’instauration d’un handicap et d’un avantage automatique du terrain parmi les grandes mesures de la réforme de la Coupe de France, la FFBB voulait redonner de l’attractivité au trophée national, notamment vis-à-vis des clubs de NM1. Et pour cette première levée de la compétition (1/64e de finale), ces derniers ont connu de la réussite. En effet, souvent opposées à des écuries de Pro B, les formations de NM1 en sont majoritairement ressorties victorieuses. De quoi déjà éliminer… 11 équipes de l’antichambre de l’élite.

Feurs, LyonSO, Toulouse et Levallois créent la sensation

Mais si la Coupe de France a retrouvé de l’intérêt pour la 3e division française, les équipes de Pro B semblent encore désintéresser par ce trophée national. À l’image de l’entraîneur de Nantes, Laurent Pluvy : « On va certainement faire tourner, prévenait-il dans Ouest-France. Laisser quelques joueurs au repos, faire jouer ceux qui ont besoin de rythme en y ajoutant des espoirs. On fait attention aux pépins physiques, il faut rester vigilant. » Résultat : une large défaite à Quimper (95-77).

D’autres écuries de Pro B ont fait tourner, et ont logiquement connu la même sanction. Caen, sans Kentan Facey et ajustant le temps de jeu de Wendell Davis Jr., a chuté à Boulogne-sur-Mer malgré sa victoire de deux points sur le parquet (74-69). Sans Clément Cavallo, Ousman Krubally et Marcos Suka-Umu, Boulazac s’est largement incliné contre le Stade Toulousain (70-47).

Et des demi-surprises comme celles-ci, il y en a eu pléthore. Guidé par un Charles Nkaloulou irrésistible (20 points et 7 rebonds), Feurs est sorti vainqueur de son duel face à la JA Vichy (86-84). Dans le même temps, Fos-sur-Mer est tombé face à LyonSO (96-88) et ce malgré les 27 points de Robert Turner III. De son côté, Levallois s’est offert le scalp de Champagne Basket (80-68), qui n’a toujours pas gagné le moindre officiel (3 défaites).

Les 11 équipes de Pro B éliminées : Champagne Basket (par Levallois)

(par Levallois) Boulazac (par Toulouse)

(par Toulouse) Vichy (par Feurs)

(par Feurs) Orléans (par Angers)

(par Angers) SCABB (par Aix-Maurienne)

(par Aix-Maurienne) Caen (par Boulogne-sur-Mer)

(par Boulogne-sur-Mer) Chartres (par Le Havre)

(par Le Havre) Denain (par Orchies)

(par Orchies) Nantes (par Quimper)

(par Quimper) Évreux (par Tours)

(par Tours) Fos-sur-Mer (par Lyon SO)

Un panier cassé, les cartons de Blois et Roanne

Heureusement, les cadors de la Pro B ont su faire respecter leur rang. Ainsi, l’ADA Blois a très vite pris le meilleur sur Vitré (61-81), avec notamment 15 points de Maxime Sconard. La Chorale de Roanne et Antibes ont connu le même type de succès, plutôt tranquille, contre Besançon (80-102) et Avignon-Le Pontet (84-96).

L’Alliance Sport Alsace filait aussi tranquillement vers une qualification pour le prochain tour de la Coupe de France. Sauf que Léopold Ca a littéralement cassé un panier en claquant un dunk en début de dernier quart-temps, et la partie n’a pas pu reprendre son cours à la Guinguette Arena contre Charleville-Mézières. La FFBB décidera si la partie devra reprendre ou si le match en restera là (60 à 82 pour l’ASA).

