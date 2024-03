Handicap et avantage automatique du terrain : la réforme de la Coupe de France validée

De plus en plus boudée par les clubs de Nationale 1, avec cinq forfaits cette saison, la Coupe de France redeviendra plus attractive pour les pensionnaires de troisième division dès la saison prochaine.

Si la FFBB a pris ses précautions en augmentant la pénalité financière (à destination des équipes de NM1) pour les forfaits de 1 100 à 10 000 euros, elle a également écouté les doléances des clubs. Ainsi, le bureau fédéral a validé le week-end dernier à Cognac deux modifications dans la formule de la Coupe de France.

Aboli en 2019, l’avantage automatique du terrain pour le club de la division inférieure a été rétabli. Ce qui était le point principal des revendications ces dernières années. « Ce serait bien que la fédération se pose la question de l’avenir à donner à cette Coupe de France », nous disait ainsi Rémi Giuitta en novembre, au moment de traverser la France vers Le Portel pour un 1/16e de finale chez un club de Betclic ÉLITE. « Ce qui me déplait dans leur formule, c’est qu’il n’y a même plus l’avantage du terrain. Si au moins il y avait ça… Le charme de la Coupe, c’est de recevoir les grosses écuries à Fos et faire un match de gala. »

« Redonner un attrait sportif à la Coupe »

Si les Provençaux restent en Pro B et retombent sur Le Portel, comme cela a été le cas ces deux dernières années, non seulement ils n’iront plus au Chaudron mais ils partiront également avec un petit avantage à domicile. La FFBB a ainsi validé l’instauration d’un handicap, à hauteur de sept points par division, à l’image de ce qui se fait lors du Trophée Coupe de France. Concrètement, une équipe de NM1 qui recevra un club de Betclic ÉLITE démarrera donc le match à 14-0.

De quoi leur redonner un intérêt pour le trophée Robert Busnel ? C’est l’objectif fédéral, explicité par Alain Salmon, le vice-président de la FFBB en charge des compétitions. « Nous souhaitons redonner un attrait sportif à la Coupe de France et en faire une vraie compétition différente des championnats. Nous ne sommes pas le football : entre la Betclic ÉLITE, la Pro B et la NM1, il y a une marche entre chaque division et relativement peu de surprises, surtout sans handicap et avec un tirage général. L’idée, c’était de trouver un bon compromis pour que le sportif permette à chacun d’aller un peu plus loin dans la compétition. Le tirage automatique chez le club pensionnaire de la division inférieure permettra au niveau local d’avoir une belle affiche et de recevoir sur le territoire des clubs qui n’ont pas forcément l’habitude de venir. Et partir avec +7 ou +14 permettra peut-être de garder du suspense un peu plus longtemps. L’avantage automatique du terrain et le handicap peuvent redonner une petite dynamique à cette compétition. »