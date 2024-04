Bourg – Besiktas : Lewis, Salash et Mitchell joueront-ils ?

La violence du choc ne laissait que peu de place au doute vendredi… Sorti KO de la demi-finale retour après avoir effrayé le Sinan Erdem Dome en retombant inconscient sur le parquet, Matt Mitchell ne peut décemment pas jouer le Match 3, étant très certainement sous le coup du protocole commotion. Oui mais voilà, Dusan Alimpijevic a confié que l’ancien strasbourgeois aurait déjà dû terminer à l’hôpital la veille pour un problème à l’œil mais qu’il n’en avait rien été.

Tout suggère pourtant que le Besiktas Istanbul devra faire sans l’un de ses éléments essentiels mercredi à Ékinox. Dans toutes les photos d’entraînement diffusées par le club stambouliote, l’ex-rookie de la SIG n’apparait nulle part. Pas plus que dans la vidéo du départ vers la France… Alors soit le Californien est effectivement absent, soit le Besiktas tente un coup de poker menteur avant le match de la saison.

Le bluff, Frédéric Fauthoux s’y est aussi essayé ce midi en conférence de presse. L’entraîneur burgien a indiqué que JeQuan Lewis et Maksim Salash sont incertains pour le Match 3. « Ils ont essayé de faire deux – trois choses (lors de l’entraînement de ce mardi matin), on décidera demain matin de ce qu’il en est concernant leur participation. » Les deux joueurs ont subi des chocs à Istanbul, lors de la fameuse collision avec Mitchell en ce qui concerne Lewis. Ménagés dimanche contre Dijon (66-60), tout porte cependant à croire qu’ils seront bien présents mercredi, pour un match d’une telle portée. L’inverse serait un vrai coup dur pour la Jeunesse Laïque, tant par l’alternance offensive que peut représenter le Biélorusse dans la raquette ou le niveau du meneur américain sur cette série (13,5 points et 3,5 passes décisives).