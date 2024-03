La JL Bourg l’emporte contre Dijon, tout en se préservant pour l’EuroCup

Opération rondement menée pour la JL Bourg face à la JDA Dijon. En pleine série de sa demi-finale d’EuroCup, Bourg-en-Bresse devait se coltiner un match de Betclic ELITE, à l’importance toute relative comparé au match d’une vie, la belle face à Besiktas mercredi (19h30). Frédéric Fauthoux et ses joueurs ont réalisé le scénario parfait ce dimanche soir, à savoir la victoire face aux Dijonnais, en préservant quelques cadres (Salash et Lewis au repos, aucun joueur à plus de 22 minutes de jeu). Cerise sur le gâteau : la JL Bourg revient à égalité de bilan de son voisin l’ASVEL.

Bourg-en-Bresse a pris le dessus physiquement sur Dijon

C’est pourtant l’équipe de Dijon, amputée elle aussi de quelques éléments majeurs (Jacques Alingué, Cameron Hunt, Ahmad Caver) – par contrainte -, qui effectuait le meilleur début de partie. Portée par Leyton Hammonds (14 points en MT1, 19 au total), la JDA a dominé l’ensemble de la première période. Portant leur avance au plus fort à +7 (23-30, 13′), les Bourguignons voyaient pourtant les Burgiens au contact à la pause (34-35, 20′).

À côté de ses baskets vendredi soir en Turquie, Hugo Benitez a livré une bien meilleure prestation ce dimanche pour lancer son équipe en seconde période (9 points dont 7 de suite d’entrée de 3e quart-temps). Dominateurs sous les panneaux (12 rebonds offensifs contre 6 pour la JDA), les Bressans ont provoqué de nombreuses fautes et auraient pu se détacher plus rapidement avec davantage d’application sur la ligne de réparation (13/24 aux lancers francs contre 11/19 pour Dijon). Dans un dernier quart-temps faible offensivement (13-12), la JL Bourg a vu revenir Dijon (58-58, 35′). Mais dans ces quatre dernières minutes, l’expérience bressane a fait la différence : Isiaha Mike (12 points) a notamment planté le panier du break dans la dernière minute (64-60, 39′), sur son seul tir réussi de la seconde période.

C’est avec une 19e victoire en poche en Betclic ELITE que la JL Bourg va pouvoir préparer le match le plus important de sa saison, cette belle décisive face à Besiktas pour une place en finale de l’EuroCup.

