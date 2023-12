Bourges et Angers l’emportent largement à l’extérieur

LFB - Bourges et Angers se sont imposés de plus de 20 points à l'extérieur ce dimanche 3 décembre en LFB.

Bourges et Angers se sont largement imposés ce dimanche 3 décembre pour la fin de la neuvième journée de Ligue Féminine de Basket (LFB).

Les Tango ont signé leur huitième victoire de la saison régulière, restant ainsi à hauteur de Villeneuve d’Ascq qui l’a largement emporté ce samedi. Chez les Flammes Carolo, les Berruyères ont totalement pris le dessus dans le troisième quart-temps (8-25) pour filer vers une large victoire (56-78). Pauline Astier confirme sa montée en puissance (13 points à 6/8 aux tirs, 6 rebonds, 8 passes décisives, 3 interceptions et 5 fautes provoquées pour 27 d’évaluation en 29 minutes).

Dans l’autre rencontre de ce dimanche, la différence s’est faite plus tôt. A La Roche-sur-Yon, Angers menait 41-19 à la pause. Leila Lacan (18 points à 7/13, 8 rebonds, 4 passes décisives et 5 interceptions pour 27 d’évaluation en 34 minutes) & co ont conservé une avance similaire en deuxième mi-temps pour finir à +21 (52-73) en Vendée. C’est la troisième victoire de l’UFAB 49 en LFB cette saison. Le RVBC est de son côté en souffrance avec 2 victoires et 7 défaites.