Charnay s’offre le duel des sœurs Djaldi-Tabdi, l’ASVEL poursuit sa remontée

LFB - En attendant les deux dernières rencontres ce dimanche, la 9e journée de LFB a été marquée samedi par les victoires de Charnay, Lyon, Villeneuve-d'Ascq et Lattes-Montpellier.

« C’est forcément particulier », soufflait Clarince Djaldi-Tabdi samedi matin dans Sud Ouest, interrogé à propos des retrouvailles avec sa soeur, Maeva, intérieure de Charnay. « C’est la première fois que l’on va jouer l’une contre l’autre, c’est unique. En plus, toute la famille sera là pour voir ça. » Mais c’est bien la Bourguignonne qui gardera un bon souvenir de ce premier duel familial. Tombeur de la Virtus Bologne mercredi en EuroLeague, Basket Landes a été surpris en périphérie mâconnaise par l’épatant promu (4v-5d), battu 52-63. Un résultat à l’image de la confrontation entre les Djaldi-Tabdi, également remportée par la petite sœur, Maeva (13 points, 11 rebonds et 3 contres), au détriment de la grande, Clarince (10 points et 4 rebonds). Soit un joli cadeau d’anniversaire pour ses 25 ans, qu’elle fête aujourd’hui en compagnie de son jumeau, Oliver.

0️⃣2️⃣ MVP pour le match 🆚 @basketlandesofficiel ! 🆚 TRIPLE DOUBLE pour Maeva DJALDI-TABDI

1️⃣3️⃣ points

1️⃣1️⃣ rebonds

1️⃣9️⃣ évaluation et Coralie Chabrier finit le match avec

1️⃣6️⃣ points

0️⃣9️⃣ rebonds

2️⃣0️⃣ évaluation Bravo à elles ! 🩷 📸 @Jphivo7 pic.twitter.com/9DpJybmMcs — CHARNAY Basket (@cbbs_basket) December 2, 2023

Sur les autres parquets, le leader Villeneuve-d’Ascq a fait respecter la logique contre la lanterne rouge Landerneau (78-55), réagissant parfaitement après leur première défaite de la saison concédée contre l’ASVEL, tandis que les Lyonnaises ont justement confirmé leur retour en forme, disposant de Saint-Amand (80-62) après deux belles performances de ses revenantes Gabby Williams (18 points, 7 rebonds et 5 passes décisives) et Marine Johannès (17 points). Enfin, malgré le match référence en pro de la jeune Jess-Mine Zodia (17 points, 7 rebonds et 4 passes décisives à 18 ans), qui tournait à 1 point de moyenne jusque-là, Tarbes (et ses quatre professionnelles aptes) n’a pas réussi à faire trembler Lattes-Montpellier (63-79). Le BLMA a notamment été porté par le match quasi-parfait de Romane Bernies (20 points à 100%, 9 passes décisives et 2 interceptions), si l’on excepte ses 5 balles perdues.