Bourges et Basket Landes s’assurent une place dans le top 8 de l’EuroLeague

Bourges aurait eu tort de se priver de jouer à Salamanque ce mercredi 22 janvier. Dans une rencontre marquée par l’incertitude concernant sa tenue en raison d’une épidémie de gastro-entérites au sein de l’équipe espagnole, le Tango est finalement reparti de Castille-Léon en vainqueur (51-62). Une victoire qui assure la place d’Olivier Lafargue et ses joueuses au play-in de l’EuroLeague, et plus si affinités en fonction du dernier match contre Schio la semaine prochaine.

Quand Amy Okonkwo va, tout va pour le Tango

En grande incertitude avant la rencontre, Salamanque affichait pourtant complet en ce mercredi soir 22 janvier. Encore porté par une Amy Okonkwo de gala (21 points à 8/16 aux tirs, 11 rebonds) en l’absence d’Alix Duchet, Bourges a fait le trou en seconde période avec le club espagnol. Avec un 7-18 dans le 3e quart-temps, le Tango s’est définitivement envolé, pour finalement l’emporter 51 à 62 dans un dernier quart-temps au tout petit scoring (9-8). Outre l’intérieur nigérianne, Bourges a également pu compter sur la bonne sortie de Tima Pouye (12 points à 4/11).

Une finale face à Schio pour le Final Six

Ainsi, avec cette victoire à Salamanque, Bourges a assuré sa place au play-in de l’EuroLeague. Le mardi 28 janvier, le Tango recevra Schio au Prado lors du dernier match de la seconde phase de groupes avec comme enjeu la possibilité de se qualifier directement pour le Final Six de Saragosse.

Bourges fait les affaires… de Basket Landes

Une victoire berruyère qui a fait les affaires… de Basket Landes ! Cela a permis d’assurer la place en quart de finale du play-in du club landais, qui devait malgré tout l’emporter contre Brno pour assurer cette qualification.

Dans le dur ces derniers temps, notamment en La Boulangère Wonderligue, Basket Landes a continué de redresser sa barre. Après avoir acquis sa qualification pour le dernier carré de la Coupe de France en l’emportant chez l’ASVEL féminin, le club landais l’a emporté cette semaine en EuroLeague contre Brno. Malmenées à la mi-temps (34-38), les joueuses de Julie Barennes ont inversé la tendance au retour des vestiaires grâce notamment à l’adresse du duo Leïla Lacan (18 points) – Destiny Slocum (11 points). « On a connu une première mi-temps mitigée mais, à partir du moment où on a été dos à mur, on a compris que ça serait dans l’investissement et l’énergie que ça passerait », explique Clarince Djaldi-Tabdi, la capitaine landaise auprès de Sud-Ouest. « Ce qu’on a donné en deuxième mi-temps et on a été récompensées. »

Contrairement à Bourges, Basket Landes ne pourra en revanche pas espérer mieux que les quarts de finale du play-in. Son adversaire à ce stade de la compétition sera soit l’hôte du Final Six, Saragosse, soit le Prague de Valériane Ayayi.