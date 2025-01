Bourges s’écroule dans le finish face à Janelle Salaün et Schio

Et dire que l’affaire semblait pliée… Au final, c’est une bien mauvaise opération que ramène Bourges d’Italie, avec une vraie opportunité manquée de s’emparer seul de la deuxième place de son groupe, synonyme d’accessit pour le play-in des demi-finales de l’EuroLeague au lieu des play-in des quarts de finale.

En déplacement à Schio, les Tango ont d’abord proposé une merveille de basket, basé sur l’agressivité, et ont compté jusqu’à quinze longueurs d’avance (38-53, 28e minute), dans le sillage du duo Amy Okonkwo (22 points à 9/12 et 8 rebonds) – Morgan Green (17 points à 9/17 et 9 passes décisives). Mais alors qu’elles avaient encore un matelas de treize points à l’orée du money-time (40-53), tout s’est effondré dans le quatrième quart-temps…

Salaün décisive

Sous l’impulsion de Dorka Juhasz (14 points à 6/9, 12 rebonds et 5 interceptions), Schio a progressivement grignoté son retard, reprenant les commandes dès la 36e minute (55-54) grâce à un terrible 15-1. Puis c’est Janelle Salaün qui s’est chargée de planter le dernier clou dans le cercueil de ses compatriotes, scorant 6 de ses 13 points dans les deux dernières minutes : l’ailière des Bleues a d’abord planté le shoot bascule (62-59) avant d’assurer un 3/3 sur la ligne de réparation à 39 secondes du buzzer final pour plier l’affaire (67-59).

Finalement vaincues 62-67, les Berruyères regretteront peut-être longtemps cet ultime quart-temps, conclu sur un 9-27 sans appel. Avec ce revers évitable, les Tango se font dépasser par Schio et pointent désormais à la troisième place du groupe, avec un bilan de cinq victoires en neuf matchs. Désormais, c’est une double confrontation contre Basket Landes qui les attend, en championnat ce week-end et en EuroLeague la semaine prochaine.