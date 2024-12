Bourges seul leader, Romane Bernies sauve Lattes-Montpellier !

Voilà désormais Bourges seul aux commandes de La Boulangère Wonderligue ! Dans l’un des nombreux chocs attendus de cette 9e journée de LBWL, le Tango n’a pas manqué l’occasion de mettre main-basse sur la tête du championnat au terme d’une victoire convaincante contre Charnay (85-57).

L’ASVEL féminin portée par un trio de 18 ans de moyenne d’âge

Au coup d’envoi, Berruyères et Charnaysiennes étaient pourtant à égalité de bilan. Mais au Prado, Bourges a fait craquer le CBBS au retour des vestiaires, remportant la seconde période sur le large score de 52 à 26. Le duo Amy Okonkwo (19 points, 10 rebonds) et Pauline Astier (13 points, 6 rebonds et 8 passes) a largement contribué au succès des joueuses d’Olivier Lafargue, dans une grande confiance donc avant d’aborder le second tour de l’EuroLeague.

Mais pour être seul leader, Bourges a pu compter sur l’ASVEL féminin, vainqueur d’Angers à Mado-Bonnet (84-65). Déjà défait en Coupe de France quelques jours plus tôt par le même adversaire, l’UFAB n’a pas trouvé les solutions pour inverser la tendance ce samedi. L’insouciance de la jeunesse lyonnaise a de nouveau fait des ravages, avec Dominique Malonga (17 points, 9 rebonds et 2 contres) et Juste Jocyte (14 points), mais aussi le meilleur en carrière d’Ainhoa Risacher dans le championnat de France (16 points pour 21 d’évaluation, deux records).

Quand le BLMA s’en remet au sang-froid de l’expérimentée Romane Bernies

À Lattes-Montpellier, on s’en est remis à l’expérience et au sang-froid de Romane Bernies (14 points dont 3/8 à 3-points) pour se sortir d’un bien mauvais pas à Chartres. Encore mené de deux points à 20 secondes de la fin du temps réglementaire après un 1/2 aux LFs de Nicole Enabosi (27 points), la vice-championne olympique a planté un énorme step-back à 3-points pour faire repasser son équipe devant (67-68). Le BLMA a empêché Chartres de tirer à temps sur les quelques secondes restantes, pour remporter un précieux succès sur le parquet de la lanterne rouge.

LE GAME WINNER DE PATRONNE DE ROMANE BERNIES. Merci. #BLMA pic.twitter.com/RoH4Nd8BLW — BLMA (@BasketLMA) December 7, 2024

Dans le reste des rencontres, Tarbes s’est largement imposé sur le parquet de La Roche Vendée (43-71). En ouverture de la 9e journée, le vendredi 6 décembre, les Flammes Carolo ont une fois de plus confirmé leur bon début de saison en l’emportant contre Landerneau (85-75).

La 9e journée de La Boulangère Wonderligue se clôture ce dimanche 8 décembre à 14h30 par l’affiche des dernières finales de LFB, avec Basket Landes – Villeneuve d’Ascq.