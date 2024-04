Boutsiele et Bouteille terrassent le Besiktas

Axel Bouteille et Jerry Boutsiele ont réalisé un grand match ce samedi 6 avril dans la victoire des leurs. Trois jours après leur qualification en finale d’une Coupe d’Europe, le Bahçesehir Koleji a battu une équipe qui a elle manqué une finale européenne, à savoir le Besiktas Istanbul.

Dans ce derby stambouliote très serré, le Bahçesehir Koleji s’est imposé 96 à 93. Leur duo français a parfaitement fonctionné avec 18 points, 8 rebonds et 5 passes décisives pour 25 d’évaluation en 35 minutes pour Jerry Boutsiele et 20 points, 8 rebonds et 4 passes décisives pour 30 d’évaluation en 36 minutes pour Axel Bouteille.

Ce succès face au troisième de BSL est une bonne nouvelle pour le Bahçesehir Koleji (10 victoires et 16 défaites, 13e sur 16) qui prend deux victoires d’avance sur l’avant-dernier.