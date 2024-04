Boutsiele et Bouteille en finale de la FIBA Europe Cup face à Chemnitz et Nicolas Perez

Axel Bouteille et Jerry Boutsiele se sont qualifiés pour la finale de la FIBA Europe Cup, éliminant en demi-finales la formation italienne de Varèse où évolue Hugo Besson. Avec le Bahçesehir Koleji, vainqueur en 2022, Axel Bouteille et Jerry Boutsiele affronteront en finale les Allemands du Niners Chemnitz, une équipe qui compte elle aussi un Français, l’entraîneur individuel Nicolas Perez.

45 points pour le duo Bouteille – Boutsiele

Sur le match retour de la demi-finale, ce mercredi 3 avril, le Bahçesehir Koleji s’est imposé 81-73 contre Varèse après avoir perdu le match aller d’un point. Jerry Boutsiele est pour beaucoup dans ce succès. En effet, le pivot français a cumulé 25 points à 12/16 aux tirs, 11 rebonds et 2 interceptions pour finir à 34 d’évaluation en 34 minutes. Surtout, le Bahçesehir a terminé à 59% de réussite à 2-points (23/39) contre les 36,4% de Varèse. Dissuasif avec Tyler Cavanaugh (30 minutes), Jerry Boutsiele a éloigné les Italiens de la zone à 2-points, les poussant à tenter leurs chances à 36 reprises (pour 16 réussites) à 3-points contre 22 tentatives seulement à 2-points (pour 8 réussites). L’autre facteur clé de la victoire turque aura été le bon match d’Axel Bouteille, deuxième meilleur marqueur de la rencontre (20 points à 7/14 et 5 rebonds pour 21 d’évaluation en 32 minutes). Après sa finale d’EuroCup en 2023, le Varois va jouer une deuxième finale européenne les 17 et 24 avril, contre le Niners Chemnitz qui a perdu ce mercredi (73-82) mais s’était imposé de 25 points à l’aller à Bilbao (73-98).

Quant à Hugo Besson, il aura été relativement discret sur ce match retour (6 points à 2/4, 3 rebonds et 3 balles perdues pour 6 d’évaluation en 25 minutes). Lui et son équipe vont maintenant devoir se concentrer sur leur maintien en Serie A, eux qui sont 16e sur 18.