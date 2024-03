Hugo Besson et Varèse prennent un très léger avantage sur Bahçeşehir en demi-finale aller

Hugo Besson continue d’être performant avec Varèse. Son club italien l’a emporté d’un rien ce mercredi soir en demi-finale aller de la FIBA Europe Cup face au Bahçeşehir Koleji d’Axel Bouteille et Jerry Boutsiele (81-80). Une rencontre très disputée où les Français ont été les acteurs majeurs.

Axel Bouteille a failli donner la victoire à Bahçeşehir

L’ancien joueur des Metropolitans 92 et Saint-Quentin, Hugo Besson (16 points à 6/11 aux tirs dont 3/6 à 3-points, 5 rebonds et 5 passes décisives pour 18 d’évaluation en 29 minutes), a bien secondé ses coéquipiers italiens Nico Mannion (15 points à 3/11 et 5 passes décisives en 31 minutes) et Davide Moretti (17 points à 5/9 et 6 passes décisives en 31 minutes) pour permettre à Varèse de l’emporter. Et ce malgré un dernier gros tir à 3-points d’Axel Bouteille à 43 secondes du terme de la partie (79-80, 39′).

Le bon match du Ligérien (23 points à 7/13 aux tirs), ainsi que le double-double de Jerry Boutsiele (10 points à 2/7 et 13 rebonds en 33 minutes), n’ont pas suffi à donner la victoire à l’équipe turque, qui recevra le match retour mercredi prochain, à Istanbul.

PROFIL JOUEUR Hugo BESSON Poste(s): Arrière Taille: 195 cm Âge: 22 ans (26/04/2001) Nationalités:

Un succès qui ne donne pas un si gros avantage que cela à Varèse. En effet, la FIBA Europe Cup se dispute sous le format de match aller-retour, avec le cumul des scores des deux rencontres. Dans l’autre match du dernier carré, les Niners Chemnitz des anciens de Betclic ELITE DeAndre Lansdowne et Kaza Kajami-Keane l’ont largement emporté à Bilbao (73-98).