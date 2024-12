Brandon Jefferson (Bourg) déjà qualifié : un choix à faire lors de chaque match de Betclic ÉLITE pour Frédéric Fauthoux

Un Américain en trop

« Après le coup du sort de la blessure de Thad lors de son dernier match, nous avions perdu espoir de trouver un tel spécialiste du tir avec un statut bosman ou cotonou », explique François Lamy, consultant pour la JL Bourg. « Avec l’opportunité de signer Brandon Jefferson, que nous n’aurions financièrement pas pu signer à l’intersaison, ça tombait sous le sens d’apporter la spécificité de tir qui nous fait défaut, avec un joueur qui présente des chiffres d’efficacité au tir dans les stats avancées réellement bluffants, en plus d’une longue expérience européenne et française. Même si l’équipe est complète et performe relativement bien, cette spécialité de tir longue distance nous manquait sur les postes arrières, et nous étions à risque sur le poste 1/2 avec seulement 2 joueurs spécifiques « ball handlers ». Nous essayons toujours d’éviter dans la mesure du possible de faire appel à des pigistes médicaux en cours de saison, et revenir à un effectif de 11 nous sécurise très largement contre les pépins physiques inévitables avec nos enchainements de matchs. »

Cela dit, Jefferson n’est pas encore tout à fait certain de jouer dès ce dimanche à Gentilly. Avec sa signature, la JL Bourg dispose de cinq joueurs américains (avec Castaneda, Usher, Paul et Nelson) et sera donc contrainte d’en laisser en tribune lors de chaque match de Betclic ÉLITE. « C’est une contrainte à laquelle on va devoir s’adapter », reconnait François Lamy. « Cette règlementation différenciante des joueurs étrangers est à mon sens partiellement éculée dans un marché autant mondialisé, mais ce n’est pas le sujet du moment. Donc nous allons devoir faire des rotations de joueurs US en championnat de France, en s’adaptant au match par match, c’est une difficulté, mais le rapport bénéfice-risque de cette signature penchait largement du côté des bénéfices potentiels. »