Après la signature avortée de McFadden, Brandon Jefferson vient renforcer la JL Bourg !

Après une nouvelle défaite à Ékinox en EuroCup, la 3e de la saison, la JL Bourg a visiblement voulu immédiatement donner un autre sujet de conversation à son public. Ainsi, quelques minutes après la fin de la conférence de presse, le club de l’Ain a annoncé la signature du meneur de jeu Brandon Jefferson (1,75 m, 33 ans), alors que les dirigeants indiquaient en cours de soirée étudier toutes les opportunités et espérer une annonce en fin de semaine. Passé par Orléans, Strasbourg et l’Élan Béarnais, l’Américain effectue ainsi son retour en France deux ans après sa dernière expérience dans l’Hexagone.

Brandon Jefferson rejoint l'équipe ! Le club était en veille active d’une éventuelle opportunité sur le poste 1/2 avec une spécificité de tir longue distance. Bienvenue Brandon 👋 ✍🏻 https://t.co/RYCN5EKW0G pic.twitter.com/q8IlSgeicU — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) December 18, 2024

Ancien meilleur marqueur de Betclic ÉLITE



Cette fois, ça y est, la JL Bourg tient son renfort à la mène. Un mois et demi après la séparation d’un commun accord avec Mehdy Ngouama et un peu plus de dix jours après la signature avortée de Thad McFadden, le nouveau joueur attendu à Ékinox se nomme donc Brandon Jefferson. Un nom bien connu dans le championnat de France, qui s’est d’abord fait connaître en Pro B avant de délivrer ses toutes meilleures saisons en carrière dans l’élite du basket français.

Après un début de carrière majoritairement dans des championnats de seconde zone (Finlande, Slovénie, 2e division italienne), hormis un passage en Bundesliga, Brandon Jefferson a fait décoller sa carrière en rejoignant Orléans en 2018. Grand artisan de la montée de l’OLB dans l’élite, couronné d’un titre de double MVP de Pro B (saison régulière et finale des playoffs), il avait ensuite confirmé la saison suivante avant de partir vers Strasbourg. Embêté par les blessures avec la SIG, le natif du Texas avait ensuite pris la direction de l’Élan Béarnais, avec qui il a remporté la Coupe de France, tout en étant durant cette même saison 2021- 2022 le meilleur marqueur du championnat de France.

À la suite d’un dernier exercice délicat à Pau-Lacq-Orthez sur le plan extra-sportif et financier (difficultés pour plusieurs joueurs à recevoir leur salaire), Brandon Jefferson a alors décidé de remplir son compte en banque en Chine, avant de revenir en Europe la saison dernière à Sassari (13,2 points à 48%, 1,9 rebond et 3,8 passes décisives)

Des choix à venir en Betclic ELITE

Alors que Thad McFadden n’aurait pas posé d’un problème au niveau du nombre d’étrangers (statut bosman), la JL Bourg fait le choix de reprendre le modèle de la saison dernière avec E.J. Rowland. À savoir devoir faire s’asseoir un joueur étranger en tribune pour les rencontres de Betclic ELITE, alors qu’ils pourront tous être alignés en EuroCup. Mais cela en vaut certainement le coup pour se doter de l’un des meilleurs shooteurs du championnat de France ces dernières années (pas un exercice dans l’Hexagone en dessous de 38% à 3-points).

Même si à lui seul, Brandon Jefferson ne règlera pas tous les maux de la JL Bourg en cette première partie de saison 2024-2025. « Je pense que les joueurs ne se préparent pas mentalement comme il faut à faire un match de haut niveau », expliquait Frédéric Fauthoux après la déconvenue contre Venise. « L’arrivée d’un joueur d’expérience ne changera rien absolument à cela. C’est une prise de conscience individuelle de chacun. Que s’est-il passé dans le dernier quart-temps (avec un 24-4 en 5 minutes pour démarrer, ndlr) ?! Il était là ou pas le nouveau joueur ? Non. On peut mettre le meilleur défenseur du monde, ça ne changera rien. » En plus, s’il a tout de même beaucoup de qualités, Brandon Jefferson n’est pas non plus le meilleur défenseur du monde…