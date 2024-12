« Jeune et immature », la JL Bourg perd encore en EuroCup et se met en danger

Drôle de sport que le basket-ball… Où une équipe est capable de passer tout un quart-temps sans mettre de panier dans le jeu (65-84, 31e minute), avant de renverser la table en cinq minutes (89-88, 35e), grâce à une press tout terrain et un coup de folie de Maksim Salash (16 points de ses 21 points), qui a fini par manquer le shoot de l’égalisation au buzzer (99-102, score final). Cela aurait été hautement improbable, et la JL Bourg a aussi été victime (ou coupable, surtout) d’un adage vieux comme ce jeu : c’est une chose de revenir au score, c’en est une toute autre que de vraiment passer devant. Au moins, on dira que ce fut une soirée divertissante.

« On n’a pas voulu défendre »



Mais on ne gagne pas des matchs de Coupe d’Europe en livrant une performance divertissante (99-102, score final). Pire, cela tend désormais à mettre la qualification du finaliste burgien en danger, avec ses deux récents bourreaux, Cluj-Napoca et Venise, qui reviennent à égalité (6v-6d) dans un regroupement qui va de la 5e à la 7e place. Or, seules les six premières places du groupe sont qualificatives. « On aurait pu faire la bonne opération de la journée en revenant à la deuxième place mais on se met dans la difficulté, c’est l’histoire de cette équipe », regrette Frédéric Fauthoux. Maigre consolation : les Bressans ont préservé le panier-average.

C’était bien le strict minimum qu’ils pouvaient assurer ce mercredi, après une victoire de 22 points à l’aller (88-66). Car pour le reste… Entre les problèmes de faute des pivots (5 en 11 minutes pour Kevin Kokila, 4 en 6 minutes pour Jean-Marc Pansa), une défense aux abonnés absents (tous les extérieurs à 0 faute à la mi-temps !), une intensité digne d’un All-Star Game (c’est-à-dire toute relative), l’énorme trou d’air du troisième quart-temps (de 50-43 à 65-84) et les poignets qui tremblent sur la ligne de réparation dans le money-time (3/6 dans les quatre dernières minutes), difficile d’espérer quoi que ce soit pour les Burgiens.

Brandon Jefferson attendu



« On ne méritait pas de l’emporter, on n’avait pas la bonne attitude pour jouer un match de haut-niveau », peste le sélectionneur. « On n’a pas voulu défendre, on n’a pas été capables de faire un stop. Ce qui est fou, c’est qu’on était capables d’en faire samedi à Cholet (102-67) et que trois jours après, on ne veut pas. Je pense que les joueurs ne se préparent pas mentalement comme il faut à faire un match de haut niveau. Ça prouve encore la jeunesse et l’immaturité de certains joueurs qui n’ont pas l’habitude d’aborder les rencontres de la bonne façon. » À 23h36 (là aussi un drôle d’horaire pour une telle annonce), la fin de soirée burgienne s’est animée avec l’officialisation de la signature de Brandon Jefferson, l’ancien meilleur marqueur de Betclic ÉLITE. Soit un peu d’expérience pour compenser le manque de vécu de beaucoup. Mais certainement pas celui qui révolutionnera pas la défense locale !

À Bourg-en-Bresse,