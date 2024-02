Bria Hartley signe chez le champion WNBA, Las Vegas

Bria Hartley (1,73 m, 31 ans) s’approche du retour en WNBA. L’internationale français s’est engagée avec les Las Vegas Aces pour un contrat portant sur le camp de présaison.



La franchise du Nevada a remporté les deux derniers titres en WNBA, en 2022 avec Iliana Rupert dans son effectif. Bria Hartley est dotée d’une riche expérience dans la grande ligue étasunienne. Cependant, elle n’a plus joué à ce niveau depuis sa deuxième rupture des ligaments croisés, à l’été 2022. La New Yorkaise a repris la compétition depuis, d’abord avec le club espagnol de Salamanque puis plus récemment avec le Gatasaray Istanbul. Là-bas, elle évolue aux côtés de l’internationale belge Julie Vanloo qui a signé un contrat similaire avec les Washington Mystics.