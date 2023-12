Bria Hartley fait son retour à Galatasaray

À l'étranger - Après avoir débuté la saison au Avenida Salamanque, l'internationale française Bria Hartley retourne à Galatasaray, un club qu'elle a déjà connu lors de la saison 2019-2020.

Bria Hartley (1,73 m, 31 ans) change de club. Après avoir débuté la saison avec Avenida Salamanque, équipe d’EuroLeague Féminine, la Franco-Américaine vient de s’engager avec Galatasaray et va ainsi retrouver la Turquie. Un pays qu’elle connaît bien, pour avoir déjà fréquenté Galatasaray lors de la saison 2019-2020, mais aussi Mersin et Fenerbahçe (chaque club à deux reprises). Avec la formation espagnole, la médaillée d’argent de l’Euro 2019 avec l’équipe de France tournait à 5,7 points (31,5% de réussite aux tirs), 2,8 rebonds et 1,9 passes en 18 minutes de jeu en moyenne sur 9 matchs d’EuroLeague Féminine. Avec Galatasaray, c’est désormais en EuroCup Féminine que l’ancienne joueuse WNBA va évoluer avec le club turc.