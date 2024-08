Bruno Caboclo, de 5 000 euros par mois à Limoges à un contrat mirobolant à l’Hapoël Tel-Aviv

« On sent qu’il est vraiment motivé à l’idée de se lancer en Europe, il a les capacités pour devenir un joueur majeur sur le continent », nous disait Crawford Palmer, directeur sportif du Limoges CSP, en avril 2021, à propos d’un Bruno Caboclo qui venait alors seulement de boucler son troisième match en France, avec le premier double-double de sa carrière européenne (17 points et 11 rebonds à Bourg-en-Bresse).

Palmer avait vu juste ! Arrivé au CSP en tant que pigiste médical de Romeo Travis, avec un salaire de 5 000 euros par mois, celui qui était alors un flop NBA (20e choix de Draft, pour 4,2 points de moyenne en carrière) est désormais devenu une star continentale ! Tout n’a certes pas été simple, à l’image de son premier passage limougeaud (10,8 points à 49% et 5,2 rebonds), conclu dans la frustration (5,5 points à 29% sur ses quatre dernières rencontres) alors que l’on pouvait facilement observer qu’il était doté d’un talent hors du commun, pas forcément utilisé de la bonne manière toutefois.

2,5 millions sur deux ans !

Reparti au pays, pour une saison à Sao Paulo, avant de transiter par Mexico City (G-League), l’international brésilien est revenu en janvier 2023. Direction le Ratiopharm Ulm, emmené jusqu’à un improbable titre de champion d’Allemagne, puis une écurie majeure du continent, le Partizan Belgrade, quitté avec pertes et fracas cet été moyennant une somme de 600 000 euros. Pourtant auteur d’une saison rookie intéressante en EuroLeague, Bruno Caboclo (2,08 m, 28 ans) va retrouver l’EuroCup, avec l’Hapoël Tel-Aviv.

Alors qu’il espérait retourner en NBA, où les Warriors l’ont mis à l’essai, courtisé par le Bayern Munich et Vitoria, l’ancien intérieur du Cercle Saint-Pierre s’est finalement vendu au plus offrant. Et c’était l’Hapoël Tel-Aviv, qui a mis sur la table un contrat de 2,5 millions de dollars sur deux ans (!) selon Sport5. De quoi boucler un recrutement XXL avec Patrick Beverley, Johathan Motley ou Ishmail Wainright en têtes d’affiche…