Bruno Cingala-Mata va rester à Nancy

Betclic ÉLITE - Bruno Cingala-Mata a choisi de rester au SLUC Nancy jusqu'à la fin de son contrat, le 30 juin 2024.

Bruno Cingala-Mata (2,05 m, 30 ans) va bien honorer son contrat avec le SLUC Nancy, jusqu’à la fin de la saison 2023-2024.

Peu utilisé au cœur du mois de novembre, l’intérieur avait fait part de ses envies de départ. Dans la foulée, l’entraîneur Sylvain Lautié l’a plus utilisé contre Nanterre (10 points et 9 rebonds en 19 minutes) et Strasbourg (6 points à 2/2 aux tirs et 1 rebond en 15 minutes). Ce dernier a annoncé ce lundi dans 100% Sluc au micro de France Bleu Sud Lorraine que l’ancien joueur de Nationale 2 masculine (NM2) allait bien rester.

Reste à savoir en revanche si Ike Nwamu va lui aussi rester alors que le retour de Caleb Walker a été officialisé. Un retour qui n’empêche pas les six étrangers d’être alignés en même temps sur une feuille de match de Betclic ÉLITE puisque deux d’entre eux bénéficient du statut de cotonou.

L’effectif du SLUC Nancy :